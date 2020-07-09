Сергей Фургал не признал вину в организации убийств 9.07.2020, 21:14

Сергей Фургал

Фото: РИА Новости

Губернатор Хабаровского края этапирован в Москву и находится в CК на допросе.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При задержании он сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину не признал», — сказал собеседник агентства.

Фургал был этапирован в Москву и уже находится в Следственном комитете на допросе, во время которого ему планируют предъявить обвинение в организации серии убийств.

Напомним, задержанный сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается в организации как минимум двух убийств предпринимателей и одного покушения на убийство, которые были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктами «б», «ж», «з» части 2 статьи 105; частью 3 статьи 33, пунктами «а», «б», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ.