БГК имени Мешкова переименован в «Мешков Брест» 9.07.2020, 21:27

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БГК имени Мешкова изменил официальную русскоязычную вывеску клуба.

"Наш клуб является визитной карточкой Бреста и хорошо знаком спортивным болельщикам не только в Беларуси, но и за рубежом. Исторически сложилось, что в Европе БГК им. А.П. Мешкова известен как Meshkov Brest. Чтобы унифицировать и привести к единому знаменателю два имени, с этого сезона мы меняем официальную русскоязычную вывеску. Теперь БГК им. А.П. Мешкова — это "Мешков Брест".

Уверены, такие перемены облегчат восприятие бренда. А главное — новое название несет в себе память не только об Анатолии Петровиче, но и об Аделаиде Константиновне Мешковой, которая была первой управляющей БГК и руководила им на протяжении семнадцати лет. При ее непосредственном участии происходило становление клуба, его развитие от городской команды до бессменного чемпиона Беларуси и одной из сильнейших гандбольных дружин Европы.

Привычная аббревиатура БГК имеет право на дальнейшую жизнь, тем более, она присутствует в полном юридическом названии клуба — Спортивное общественное объединение "Брестский гандбольный клуб "Мешков Брест", — говорится в сообщении официального сайта клуба.