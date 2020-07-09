Покойся с миром, друг7
- Андрей Войнич
- 9.07.2020, 22:03
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Умер активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Олег Марьенко.
Честно говоря я не знаю как писать некрологи друзьям, но жизнь решает часто не так, как мы хотим.
Сегодня в колумбарии в Чижовке похоронили нашего друга и соратника, Олега Марьенко. Он умер не от коронавируса, его убил рак. Скончался 14 июня, но очередь на кладбище сейчас очень большая...
Очень долгое время врачи не могли найти основной очаг, из-за этого Олег сильно болел, но нужно отдать ему должное - до самых последних дней он был в боевом настроении.
Когда мы с ним познакомились, он сказал, что главное, что он хочет - это увидеть, как диктатора будут судить, и ради этого он готов хоть с палкой выходить, чтобы отстаивать право белорусов на достойную жизнь.
Не дождался, к сожалению. Если бы хотя бы половина наших граждан имела такой же дух, какой был у него, то мы бы уже давно жили в другой стране.
Покойся с миром, друг.
Андрей Войнич, “Европейская Беларусь”