Леонид Злотников: И людей власти не спасли, и экономику не удержали 1 9.07.2020, 23:05

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Леонид Злотников

Луканомика загибается.

Несмотря на циничное отношение власти к людям во время пандемии коронавируса, спасти экономику не удалось, потому что спасать-то особо нечего.

Экономист Леонид Злотников рассказал «Свободным новостям» о проблемах белорусской экономики, сделал прогноз на ближайшее будущее.

— Наша страна отказалась от жесткого карантина в связи с коронавирусом. Экономику удалось спасти?

— Действительно, правительства разных стран сразу бросились спасать людей, но быстрое снижение объемов производства заставило многих (может, раньше времени) выходить из карантина. Получилось своеобразное балансирование.

Везде находили компромиссную грань между мероприятиями по карантину и интересами экономики.

Безразличие к людским жизням проявляли лишь некоторые страны. Кроме Бразилии и Беларуси в этом плане мне и вспомнить кого-то сложно.

Что касается непосредственно белорусского отношения к пандемии, то оно было и прагматичным, и циничным одновременно — абсолютно безразличным к людям преклонного возраста.

Дескать, раз человеку суждено умереть, то неважно, когда это произойдет. Логика властей была такой — вакцины от коронавируса нет, рано или поздно ты им заразишься, поэтому в первую очередь надо спасать экономику.

— Так спасли или нет?

— Не реформируя экономику, невозможно ее спасти, она загибается и без коронавируса.

Чтобы работали крупные предприятия вроде тракторного завода, МАЗа, БелАЗа, «Гомсельмаша», правительству нужно в них вкачивать все больше и больше денег. За счет всех остальных, естественно. Отсюда и плачевный результат.

Если убрать из официальной статистики частные предприятия, то станет очевидно, что более двух третей государственных предприятий убыточны. И с каждым годом эта доля растет, словно снежный ком. Все больше и больше требуется всяких субсидий, кредитов, отсрочек…

Для поддержки гигантов обескровливается вся экономика. И коронавирус тут ни при чем. Это происходит уже лет семь-восемь.

Плюс неэффективное управление и ошибочная стратегия развития экономики.

У нас около восьмисот предприятий-монополистов. Начиная с гигантов и заканчивая производствами районного масштаба. Они устанавливают цены на свою продукцию согласно требованию Лукашенко, то есть близкие к себестоимости. Но без свободного ценообразования экономика нормально работать не сможет. В этом корень зла, а не в коронавирусе.

Получилось, что и людей мы не спасли, и экономику не удержали.

— Может, расчет на то, что после пандемии соседи оклемаются настолько, что бросятся покупать все произведенное нами за последние месяцы?

— Не думаю.

Да, мы сохранили советский стиль управления. «Сверху» дают команду каждый год на несколько процентов увеличивать объем экономики, потом это «разверстывается» на различные отрасли. Этакая полуплановая экономика с проекцией на времена СССР. Но тогда это делалось по-другому. Да, все решал госплан, но если увеличивались объемы производства, то под это выделялось материальное обеспечение.

Сейчас у нас ситуация другая. Сейчас требуют произвести больше, а откуда, что брать и какая будет себестоимость, уже никого не интересует. Причем ориентиры устанавливаются огулом. Приказано открыть в каждом районе десять новых предприятий, и — точка. Никого не волнует, что для некоторых это по силам, а некоторым и два новых предприятия — выше крыши.

Чем больше командовали, тем больше разрушалась экономика.

Сохраненные крупные предприятия мы гордо называем основой нашей экономики. Дескать, их надо беречь, потому что они государственные. Как в 2009 году говорил Лукашенко, «мелочь» нас не накормит. Дай, мол, им палец — откусят всю руку. Политически это не нужно, а экономически нецелесообразно...

Увы, официальная Беларусь выбрала не будущее, а прошлое.

К числу неэкономических соображений можно отнести и проблему занятости. Действительно, безработица может привести к массовому недовольству властью, протестам и бунтам. Но ведь государство ничего не сделало, чтобы создать новую систему производства взамен старой, убыточной. Бизнес же, где сами люди могут создать рабочие места, оно подавляет. В результате возникает «гремучая смесь», которая неизменно закончится взрывом.

К сожалению, руководители государства этого не понимают и буквально заставляют белорусов «купляць беларускае».

Возьмем тот же сахар. Российский дешевле, но сказали — надо, чтобы свои заводы работали, и заставляют нас покупать только свое.

Или возьмем молочные продукты, где мы конкурируем с российскими производителями. Россияне сейчас активно осваивают китайский рынок. Качество молока во многом зависит от того, чем кормят коров. В этом плане россияне нас обошли. Качество у них выше.

— Почему?

— Некоторое время назад у нас директивно решили увеличить поголовье коров, чтобы производить больше молока. Увеличили, а производство кормов отстало. Приняли решение кормить коров силосом. Отсюда — невозможность производить высокого качества сыры.

Догадаться, кому китайцы отдадут предпочтение, нетрудно. То, что наше молоко дешевле, еще не означает, что оно качественнее.

Точно так же и по другим товарам.