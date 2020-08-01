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Молодой лидчанин: Я уже свой выбор сделал

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  • 1.08.2020, 8:03
  • 8,546
Молодой лидчанин: Я уже свой выбор сделал

Власть должна меняться.

Объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской провел митинг в Лиде, который собрал тысячи человек.

Молодой лидчанин рассказал, почему пришел поддержать кандидатов протеста:

- Я за перемены! Власть должна меняться. Надоел уже этот бардак, честно говоря. Хочется изменений в лучшую сторону. Я не верю в «стабильность». Ее просто нет сейчас в стране. Нет достойных зарплат, работы. Я уже выбор свой сделал — Светлана Тихановская. О семье Тихановских я знал еще до этого протестного лета.

Смотрел блог Сергея Тихановского, где он рассказывал о настоящей Беларуси. Могу сказать, что я ничего не боюсь и очень хочу перемен.


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