Михаил Пастухов: Новый президент Беларуси принесет присягу на Конституции 1994 года 16 1.08.2020, 8:00

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Фото: Getty Images

Народ должен вернуть себе власть.

Бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов рассказал в интервью программе Charter97.org «Смена власти», как после отставки Лукашенко будет осуществляться переход Беларуси к демократии.

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- В последнее время часто звучит идея провести после смены власти в Беларуси референдум по возвращению демократической Конституции 1994 года. Вы – бывший судья Конституционного суда. Скажите, нужен ли вообще этот референдум, если все референдумы, которые проходили при Лукашенко, незаконны?

- Я именно такой точки зрения и придерживаюсь. У нас была и есть одна законная Конституция. Это Конституция, принятая 15 марта 1994 года. Последующий поправки в нее на референдумах 1995, 1996, 2004 годов с позиции конституционного права и фактического положения дел являются незаконными. Поэтому поправки, которые вносились по результатам этих референдумов, не имеют юридической силы. Они юридически ничтожные.

Необходимости в проведении референдума по признанию Конституции 1994 года я не вижу. Достаточно сделать соответствующие экспертные заключения. Могут быть достаточные основания для того, чтобы новый президент принес присягу на основе Конституции 1994 года. Это автоматически устанавливает конституционно-правовую основу будущего белорусского государства, создает предпосылки для формирования легитимных органов власти, которые закреплялись в Конституции 1994 года. И в то же время объявляет действующую систему власти незаконной, неконституционной.

Это будет торжество Конституции, торжество законности и демократии. Надеюсь, в Беларуси наконец восстановится уважение к правам человека.

- То есть новые президентские выборы должны пройти по Конституции 1994 года, поскольку в Конституции 1996 года заложены диктаторские полномочия президента?

- Да, просто надо сразу же отойти от незаконной редакции Конституции образца 1996 года и сказать, что мы будем жить и строить новую Беларусь на основании Конституции 1994 года. Это значит, что необходимо в первую очередь собрать широкий народный форум после принесения присяги новым президентом, на котором нужно будет обсудить пути дальнейшего развития страны.

Любая демократия начинается с того, что народ возвращает свою власть и может этой власть распоряжаться непосредственно либо через своих представителей. Об этом говорит ст. 3 Конституции 1994 года и новой редакции.

Народ должен вернуть себе власть и путем справедливых и честных выборов доверить ее своим представителям.

- То есть нынешнее правительство и нелегитимная «палатка» должны быть тут же распущены?

- Получается, да. Легитимным остается президент, который восстанавливает действие Конституции 1994 года, часть депутатов Верховного Совета 13-го созыва, которые сохранили верность Конституции 1994 года. Без ложной скромности скажу, что я тоже остался верен Конституции 1994 года, хотя и был освобожден президентским указом с должности.

То есть, те из представителей власти, кто остались верны Конституции 1994 года, составят островок конституционной законности. Надо, чтобы к ним примкнули представители политических партий, общественных организаций, другие граждане страны, которые должны определить, по какой Конституции мы будем жить дальше.

Я считаю, что с позиции конституционного развития страны, законности, у нас есть один правильный вариант – восстановить действие Конституции 1994 года сразу же, с момента принесения присяги новым президентом.

- Расскажите, что это за Конституция 1994 года, потому что многие уже забыли, многие и не знают.

- Я даже могу ее показать, чтобы вспомнили. Это Конституция с гербом «Погоня», которая была подписана председателем Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва Мечиславом Ивановичем Грибом.

По ней мы жили до ноябрьского референдума 1996 года, когда в нее были внесены огромное количество поправок в самый главный раздел «Система органов власти». По сути, это стало новой редакцией Конституции. Вся власть перешла президенту, произошло нарушение конституционных основ государственного устройства.

Поэтому необходимо восстановить верховенство этой Конституции и законов, которые действовали в то время, восстановить принцип разделения властей и самое главное – восстановить уважение к правам и свободам граждан, которые должны стать высшей ценностью в государстве. Вот этого у нас сейчас больше всего не хватает.

Эта Конституция разрабатывалась достаточно долго, больше трех лет, лучшими юристами и депутатами. Она прошла экспертное обсуждение, в том числе, в Совете Европы. Она более-менее отвечает требованиям, которые предъявляются такого рода документам.

Лукашенковская редакция Конституции как раз представляет собой образец абсолютной власти, которая отвергает верховенство закона, разделение властей и не считается с правами человека. Пришло время вернуться к истокам. Вернуться к законности, демократии и правам человека. Это вполне обеспечивает Конституция 1994 года, с которой мы должны возвратиться в то положение до ноября 1996 года, когда у нас была относительная конституционная законность.

- Гражданская кампания «Европейская Беларусь» недавно озвучила три шага на пути к свободной Беларуси. Первое – это создание коалиционного правительства, куда вошли бы профессионалы из оппозиции и нынешние чиновники, не участвующие в преступлениях власти. Второе – это возвращение Конституции 1994 года. И третье – это скорейшее проведение президентских и парламентских выборов, на основе Конституции 1994 года. Как вам такая идея?

- Мне представляется, что идея достаточно привлекательная, вполне реалистичная. Единственное - я, как судья Конституционного суда в прошлом, сказал бы, что необходимо начать все-таки с восстановления Конституции 1994 года. Это начало начал. Открывается новый этап именно восстановления конституционной законности в стране. Новый президент может принести присягу на Библии, возможно, чтобы показать наше христианское мировоззрение, приверженность этическим принципам, на Декларации о государственном суверенитете 1990 года и Конституции 1994 года. Это три документа, которые должны дать легитимность новой системе власти.

Уже после того, как будет введена в действие Конституция 1994 года, с момента принесения присяги президентом можно создавать и коалиционное правительство, которое может формироваться представителями гражданского общества. Можно первым делом собрать широкое народное представительство. Это временный парламент, с которого начинается любая демократия, любая государственность, в том числе, возрожденная. Этот представительный форум мог бы за день-два утвердить какие-то программные документы, как мы будем жить дальше, утвердить временный состав правительства, руководителей министерств, ведомств, генерального прокурора, состав и председателя Центризбиркома, Нацбанка и т.д.

Все-таки первый шаг - это восстановление Конституции, второе - собрание представительного органа, отражающего мнение людей, который выражает волю народа согласно ст. 3 Конституции. Дальше – формирование коалиционного правительства. Более того, назначить новые выборы должен все-таки представительный форум белорусского народа, временный парламент. Я думаю, это больше ему подходит как олицетворению народа.

В первую очередь нужно назначить выборы парламента - Верховного Совета Республики Беларусь - при новой Центральной избирательной комиссии. Эти выборы пройдут, условно говоря, через два месяца. Когда будет сформирован новый парламент, он может обсудить поправки в Конституции 1994 года, в том числе, касающиеся полномочий президента и, возможно, порядка его избрания. Это было бы более правильно, потому что это была бы демократия в чистом виде. Сформируется парламент, высший представительный и законодательный орган. Он решает, как мы будем жить на новом этапе.

Возможно, парламент решит, что он может избирать президента, как например, главу правительства, генерального прокурора, председателя ЦИК. Тогда это намного упрощает ситуацию. Будут ограниченные полномочия президента, носящие в основном церемониальный характер, чтобы он не вмешивался в дела других органов власти. Возможно, чтобы даже не издавал указы нормативного характера, только вносил предложения кого назначить, принимал делегации, подписывал законы и какие-то еще полномочия, можно отобрать несколько основных. Но он не должен быть ни главнокомандующим, для этого есть министр обороны, нечего собирать Советы безопасности – это все может аккумулироваться, например, при правительстве, которое должно стать самостоятельным, авторитетным.

Также необходимо обеспечить первое место парламенту, Верховному Совету, который должен контролировать все другие органы власти, в том числе правительство, формировать суды, прокуратуру, КГБ (или как назвать его по другому).

После того, как будет сформирован парламент, можно формировать окончательно все органы власти, включая и должность президента. На мой взгляд, для Республики Беларусь должность президента не нужна. Прошедшее время показало, что не оправдал себя этот институт власти, скомпрометировал, привел к таким негативным последствиям. Сколько нам еще это разгребать? Вполне возможно, что функции руководителя государства можно возложить на председателя парламента. Это наиболее авторитетный депутат, который может сам подписывать законы, может принимать иностранные делегации и назначать послов. Часть полномочий можно отдать правительству.

То есть нам должность президента, по большому счету, для парламентской республики, для маленького государства и не нужна. В целях экономии даже можно ее выполнять на общественных началах. То есть возложить эти полномочия на председателя парламента, как это было до введения должности президента. Это будет в классическом виде принцип разделения власти и парламентская республика. Можно председателя парламента именовать и «товарищ президент», но он будет совершенно не меть никаких властных полномочий, даже не иметь персональной зарплаты. Все будет, как и у других должностных лиц. Все будут равны.

- А что нам делать после смены власти с указами и декретами Лукашенко, ущемляющими права человека? За 26 лет их было принято очень много.

- С юридической точки зрения, этот вопрос решается просто. Если мы решим, что будем вести отсчет со дня референдума 1996 года (будем считать, что законность и демократия у нас были до проведения этого референдума, потому что после него вся власть перешла в руки одного лица, это уже очень грубое нарушение законодательства), то, что было после него можно априори признать незаконным. А то, что было до этого момента, необходимо проверить, пересмотреть на предмет соответствия Конституции другому законодательству. Так мы сохраним значительный массив законодательства, который необходим для дальнейшего развития.

В то же время, акты, которые принимало правительство, министерства и даже глава государства, подлежат проверке и уточнению с юридической точки зрения. Какие-то - с позиции Конституции, какие-то - с позиции уголовного законодательства. В общем, должна быть проведена оценка всего, что было до и после референдума 1996 года.