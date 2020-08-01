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В Хабаровске началась новая массовая акция против власти Кремля

  • 1.08.2020, 8:11
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В Хабаровске началась новая массовая акция против власти Кремля
Фото: Reuters

Протестующие устроили шествие по городу.

У здания краевого правительства в Хабаровске собрались сотни человек, они устроили шествие по городу. Это уже 22-й день протестов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В Хабаровске в полдень по местному времени (5 часов по Минску) в субботу, 1 августа, началась акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщил корреспондент Deutsche Welle Сергей Дик, который находится в Хабаровске.

Люди собрались у здания краевого правительства и начали скандировать лозунги "Путина в отставку!", "Я, мы, Фургал", "20 лет - доверия нет", "Мы здесь власть". Мэрия города заявила о 3,5 тысячи участников. После этого демонстранты отправились шествием по городу. Полиция не вмешивается в происходящее.

Это уже 22-й день протестов в поддержку Фургала. Акция продолжается, несмотря на проливной ливень в Хабаровске.


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