Лидчане прорывались к сцене, чтобы обнять Светлану Тихановскую: яркие фото 3 1.08.2020, 8:20

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Фото: «Наша Ніва»

Встреча с кандидатом в президенты в Лиде проходила в особой атмосфере.

Объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской провел митинг в Лиде, на который пришло несколько тысяч человек.

Встреча в Лиде проходила в особой атмосфере: в какой-то момент сотни людей начали прорываться к сцене, чтобы обнять Светлану Тихановскую.

«Наша Нива» опубликовала яркий фоторепортаж Надежды Бужан с митинга в Лиде.