Лидчане прорывались к сцене, чтобы обнять Светлану Тихановскую: яркие фото

Лидчане прорывались к сцене, чтобы обнять Светлану Тихановскую: яркие фото3
- 1.08.2020, 8:20
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Встреча с кандидатом в президенты в Лиде проходила в особой атмосфере.
Объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской провел митинг в Лиде, на который пришло несколько тысяч человек.
Встреча в Лиде проходила в особой атмосфере: в какой-то момент сотни людей начали прорываться к сцене, чтобы обнять Светлану Тихановскую.
«Наша Нива» опубликовала яркий фоторепортаж Надежды Бужан с митинга в Лиде.