Белорусы установили рекорд по сумме долгов перед банками 4 1.08.2020, 9:04

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В последнее время эти обязательства меняются весьма специфическим образом.

Население Беларуси поставило рекорд по сумме долгов перед банками. Правда, в последнее время эти обязательства меняются весьма специфическим образом, пишут banki24.by.

На 1 июля долги белорусов перед банковской системой составили 15,087 млрд BYN. По сравнению с началом года размер задолженности вырос на 6,6%, за скользящий год (12 месяцев) — на 20%. Уже более 10 лет в Беларуси запрещено валютное кредитование населения. Поэтому на сегодня подавляющее большинство кредитов представлено рублевыми. Доля рублевых инструментов к 1 июля 2020-го составила 99,8%.

Есть два основных вида кредитов физлиц — кредиты на потребительские нужды и жилищные кредиты. В марте на фоне падения курса рубля рекордно выросла задолженность по потребкредитам. Видимо, белорусы надеялись, что часть платежей по кредитам сгорит в огне девальвации, как это было в 2010-ых гг.

После этого банки стали осторожничать в выдаче новых кредитов. В апреле и мае задолженность по потребительским кредитам не росла, а падала. Это значит, что белорусы погашали больше старых кредитов, чем банки выдавали новых. В июне экономика страны оттолкнулась от дна. Параллельно с этим возобновился рост задолженности по потребительским кредитам.

С 1 июня по 1 июля размер долга физлиц по потребкредитам поднялся с 5,698 до 5,704 млрд BYN. Доля валютных кредитов среди потребительских равна нулю. Поэтому влияние курсовых разниц на сумму задолженности в данном случае исключено.

Что касается жилищных кредитов, то их выдача и погашение гораздо меньше зависят от фазы экономического цикла. Значительная часть этих кредитов льготные и предоставляется на строительство жилья с господдержкой.

На 1 июля задолженность белорусов по жилищным кредитам составила 9,143 млрд BYN. Относительно начала года сумма долга выросла на 8,5%, за скользящий год — на 20,8%. Выдача новых жилищных кредитов подпитывает рынок недвижимости. Поэтому ждать глубокого спада в этом сегменте пока не приходится.

Для кредитов населению характерен крайне низкий уровень просрочки. На 1 июля физлица просрочили кредиты на сумму 45,2 млн BYN, что эквивалентно 0,3% от всего объема задолженности белорусов. В 2020 году по сравнению с 2019-м наблюдается более заметный рост проблемной задолженности.

Если за весь 2019 год сумма просрочки выросла на 2 млн BYN, то за половину 2020-го — на 11,3 млн BYN. Впрочем, это все равно ничтожные объемы на фоне гигантского основного долга.