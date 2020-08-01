Роковой август Роман Трунов, «Росбалт»

1.08.2020, 9:21

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История показывает, что в последний месяц лета Россия неоднократно меняла траекторию своего развития.

Упрощенно говоря, существуют два основных подхода к пониманию и истолкованию исторического процесса. Первый признает наличие законов социального развития, тогда как второй рассматривает течение событий как цепь случайностей и совпадений. Но как бы то ни было, оба этих метода познания окружающей действительности никоим образом не опровергают тот примечательный факт, что для России август уже не единожды становился судьбоносным месяцем.

Печальной памяти «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» было утверждено Александром III 14 августа 1881 года. Законодательный акт, принятый после убийства террористами Александра II и действовавший до Февральской революции, должен был остановить освободительное движение в России. Этот документ, который, кстати, так и не спас империю от краха, не буквально, но по внутреннему смыслу, очень напоминал репрессивные законы, издаваемые нынешней российской властью.

Корниловское выступление или, если угодно, Корниловский мятеж начался 25 августа (по старому стилю) 1917 года. Отчаянная попытка остановить дрейф страны к большевизму быстро провалилась. Прославленный генерал, равно как и два последних российских императора, не сумел обуздать растущее народное недовольство. В этом можно усмотреть как историческую обреченность старых сил, так и крайне неудачное для них стечение обстоятельств. Впрочем, сути дела это нисколько не меняет.

Следующее великое потрясение опять пришлось на конец лета. Потуги членов ГКЧП спасти СССР от подписания нового Союзного договора привели к быстрому и окончательному распаду единого государства. Всего за каких-то пять дней огромная страна фактически перестала существовать. Еще 19 августа 1991 года гэкачеписты запугивали советских граждан с экранов телевизоров, а уже 24 августа, после объявления независимости Украины, все было кончено. И, как показали дальнейшие события, реставрация прежней империи едва ли возможна.

Впоследствии именно в августе произошел ряд крупных инцидентов, приведших Владимира Путина к высшей власти. Унизительные для России Хасавюртовские соглашения, подписанные 31 августа 1996 года, стали очередным национальным фиаско и еще больше обострили «веймарский синдром». Дефолт, объявленный 17 августа 1998 года, существенно повысил градус социальной напряженности. А вторжение боевиков Басаева и Хаттаба в Дагестан, начавшееся 7 августа 1999 года, привело к резкому карьерному взлету Путина. 9 августа он возвысился до и. о. премьера, а еще через неделю был утвержден в этой должности Думой. Общество, истосковавшееся по твердой руке, с восторгом приняло преемника Бориса Ельцина, назначенного президентом.

Катастрофы сопровождают Путина практически с самого начала его правления. Август 2000-го года принес их сразу несколько. 8 августа прогремел взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве, этот теракт унес жизни 13 человек. 27 августа загорелась Останкинская башня, трое погибших. Самой тяжелой стала катастрофа подводной лодки «Курск», которая затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. По числу жертв — 118 человек — это кораблекрушение было одним из крупнейших в послевоенной истории советского и российского подводного флота. Однако с самого начала трагедии новая власть предпочла правде неправду. Мифомания стала отличительной чертой и своеобразным символом текущего периода отечественной истории.

Тут необходимо сделать отступление, мысленно перенесясь в недавнее прошлое. В последний час августа 1986 года при выходе из Новороссийской бухты пассажирский пароход «Адмирал Нахимов» столкнулся с балкером «Петр Васев». Страшная катастрофа, по официальным данным, унесла жизни 423 человек. Но людская молва называла и другие цифры — более 500 погибших. Особый шок испытали жители черноморских городов СССР, в частности, Одессы, порта приписки «Нахимова». Эта августовская трагедия наряду с аварией на Чернобыльской АЭС, случившейся в апреле того же года, во многом способствовали развенчанию мифа о превосходстве советского общественного строя, которому оставалось существовать всего лишь пять лет.

Прошлогодние протесты в Москве, как известно, начались в июле. Тем не менее гражданская активность достигла апогея 10 августа, когда на проспекте Сахарова состоялся многотысячный митинг, ставший крупнейшей политической акцией после оппозиционных выступлений 2011—2013 годов. С этого времени Россия находится в перманентном политическом кризисе, вызванном продолжающимся снижением легитимности власти. А ведь все началось из-за пустяка — непреклонного нежелания допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Нынешний июль снова преподнес Кремлю неприятный сюрприз. Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вызвал на Дальнем Востоке самое настоящее народное возмущение. Имеют ли эти протесты общероссийское значение, выяснится, вероятнее всего, не раньше, чем в августе. Но одно уже ясно сейчас: стихийные волнения могут вспыхнуть практически в любом месте и практически в любое время. А уж повод для этого центральная власть непременно даст.

Любой автократ всеми силами старается убедить подневольное население в уникальности своей деспотической власти. Эти усилия, как правило, приводят к тому, что со временем он и сам начинает верить в собственную исключительность. Постепенно ему становится все нипочем. Между тем почти у каждого из них впереди свой роковой август.

Роман Трунов, «Росбалт»