Назван способ победить коронавирус за 25 секунд 4 1.08.2020, 9:31

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Его разработали специалисты из Бостонского университета

Ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета во время совместного с компанией Signify исследования выявили эффективный метод инактивации коронавируса SARS-CoV-2, сообщает ria.ru.

В рамках исследования ученые под руководством доктора Энтони Гриффитса провели эксперимент: они обрабатывали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения. Затем они оценили скорость инактивации вируса.

Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,5 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.