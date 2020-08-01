закрыть
1 августа 2020, суббота, 10:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Светлана Тихановская: 12.00 - Гродно, 15.30 - Волковыск, 19.00 - Слоним

1
  • 1.08.2020, 9:39
  • 1,288
Светлана Тихановская: 12.00 - Гродно, 15.30 - Волковыск, 19.00 - Слоним
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Расписание встреч с кандидатом в президенты Беларуси в субботу, 1 августа.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская продолжает митинги-встречи со свободными белорусами.

График митингов Светланы Тихановской при участии Марии Колесниковой и Вероники Цепкало на субботу, 1 августа, выглядит так:

Гродно 12.00 — Коложский парк,

Волковыск 15.30 — Площадка на автостоянке на набережной по ул.К.Маркса,

Слоним 19.00 — Стадион «Динамо» ул.Черняховского.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип