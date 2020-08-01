Светлана Тихановская: 12.00 - Гродно, 15.30 - Волковыск, 19.00 - Слоним

Светлана Тихановская: 12.00 - Гродно, 15.30 - Волковыск, 19.00 - Слоним1
- 1.08.2020, 9:39
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Расписание встреч с кандидатом в президенты Беларуси в субботу, 1 августа.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская продолжает митинги-встречи со свободными белорусами.
График митингов Светланы Тихановской при участии Марии Колесниковой и Вероники Цепкало на субботу, 1 августа, выглядит так:
Гродно 12.00 — Коложский парк,
Волковыск 15.30 — Площадка на автостоянке на набережной по ул.К.Маркса,
Слоним 19.00 — Стадион «Динамо» ул.Черняховского.