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Телеграм-каналы: Лукашенко - под наблюдением врачей, работоспособность у диктатора низкая

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  • 1.08.2020, 9:48
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Телеграм-каналы: Лукашенко - под наблюдением врачей, работоспособность у диктатора низкая

«Таракан» уже сдает позиции?

Как сообщают крупные телеграм-каналы, Лукашенко со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в связи с осложнением после коронавируса и повышенным давлением, пишет телеграм-канал «Баста!».

Поэтому последнее его публичное появление было с катетером на кисти руки и именно поэтому его уже более суток нет в эфире государственных каналов.

Согласно сообщению, работоспособность у диктатора низкая.

Попадают к нему единицы, среди которых Макей и несколько чиновников из Администрации и Совбеза.


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