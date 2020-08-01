Телеграм-каналы: Лукашенко - под наблюдением врачей, работоспособность у диктатора низкая

Телеграм-каналы: Лукашенко - под наблюдением врачей, работоспособность у диктатора низкая16
- 1.08.2020, 9:48
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«Таракан» уже сдает позиции?
Как сообщают крупные телеграм-каналы, Лукашенко со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в связи с осложнением после коронавируса и повышенным давлением, пишет телеграм-канал «Баста!».
Поэтому последнее его публичное появление было с катетером на кисти руки и именно поэтому его уже более суток нет в эфире государственных каналов.
Согласно сообщению, работоспособность у диктатора низкая.
Попадают к нему единицы, среди которых Макей и несколько чиновников из Администрации и Совбеза.