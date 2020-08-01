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К закату время, Саша!

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  • 1.08.2020, 10:31
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К закату время, Саша!
Фото: «Радыё Свабода»

Как же уныло сейчас оголтелому баянисту.

Митинг Светланы Тихановской и ее штаба 30 июня в Парке дружбы народов в Минске собрал около 70 тысяч человек и стал рекордным в новейшей истории Беларуси. На встречи с кандидатом в президенты и ее доверенными лицами по всей стране продолжают выходить тысячи людей. Небывалые по численности и атмосфере митинги проходят в каждом из городов, куда приезжает Светлана Тихановская с командой.

«Как же уныло сейчас оголтелому баянисту. Это тебе не на Славянском базаре под Бабкину сопли на кулак наматывать. К закату время, Саша!», - комментирует ситуацию в Беларуси телеграм-канал «Усы лукашенко».

Фото: t.me/UsyLukashenko

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