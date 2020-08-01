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Житель Молодечно: Настроение у всего города боевое, мы нацелены на победу

  • 1.08.2020, 10:41
  • 1,743
Житель Молодечно: Настроение у всего города боевое, мы нацелены на победу

Сотрудник фирмы рассказал о необычном поступке директора в день приезда в город Светланы Тихановской.

Читатель телеграм-канала "Баста!" рассказал, как директор фирмы освободил всех сотрудников от рабочего дня ради пикета Светланы Тихановской.

"Живу в Молодечно, сам работаю в фирме, которая занимается стройматериалами, нас тут всех человек 20, может, - пишет читатель. - Так вот, хозяин нашей фирмы вчера собрал всех в 10 утра, прочитал лекцию о том, как важно смотреть в будущее и сказал, что раз у нас тут пикет Тихановской, то все могут идти домой и надеется встретиться на пикете. Небольшое уточнение - наша фирма из-за эпидемии понесла убытки и то, что сегодня произошло не выгодно по деньгам именно ему.

И кстати, мы встретились на пикете, все было очень здорово, настроение у всего Молодечно боевое и мы нацелены на победу!

Но пасаран!"

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