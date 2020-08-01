Как провалился декрет по «тунеядству» на примере одного района 8 1.08.2020, 11:21

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Репортаж из Кричева.

Власти продолжают работу по «тунеядскому декрету»: в августе должны обновить базу не занятых в экономике и список тех, кто будет платить за горячую воду по полному тарифу. Продолжают работать комиссии по содействию занятости. В регионах чиновники, в том числе депутаты, также отчитываются, как реализуется декрет № 3 по иждивенцам. Журналисты tut.by посмотрели, как борются с «тунеядством» в одном из районов, где на четырех занятых приходится по одному попавшему в базу.

Сколько человек попало в базу незанятых

В Кричевском районе Могилевской области, который находится на границе с Россией, общая численность включенных в базу трудоспособных, которые не заняты в экономике, на 16 июня составила 2860 человек. Об этом сообщает Кричевский райисполком, который подвел итоги работы комиссии по координации работы по содействию занятости населения в первом полугодии.

В этом районе в январе-мае в экономике было занято 12 129 человек. Получается, что на четырех занятых приходится один включенный в базу «тунеядцев» (с учетом округления).

При этом не все из включенных в базу не занятого населения являются плательщиками жилищно-коммунальных услуг. К примеру, отопление оплачивают 313 человек, из них горячую воду — 255 человек.

С начала года и по 16 июня комиссия отнесла к занятым в экономике 493 человека (за это время провели около 120 заседаний). Решения принимали из-за представленных подтверждающих занятость документов и письменных запросов в разные инстанции. «По состоянию на 16.06.2020 общее количество незанятых граждан составило 1027 человек, в том числе: город Кричев — 939 человек», — уточняют в Кричевском райисполкоме.

В Кричевском районе для подтверждения занятости в экономике просят предоставить в комиссию трудовой договор, контракт, заверенную копию трудовой книжки (для работающих), свидетельство о рождении ребенка (для воспитывающих детей до 7 лет), справки о занятии растениеводством (животноводством) на своем или своей семьи земельном участке.

Причем воспитывающие детей до 7 лет, к примеру, в Кричевском районе попадают в базу незанятых, и им нужно в таком случае обращаться в комиссию и предоставлять документы. К примеру, в феврале этого года из базы исключили как минимум 12 человек, у которых есть дети до 7 лет. Ранее сообщалось, что родителям таких детей не нужно самим подтверждать занятость, это все происходило автоматически.

«Незанятый гражданин — это мужчина в возрасте от 31 до 40 лет, образование базовое или среднее, длительно неработающий, имеющий стаж работы от 5 до 20 лет и период уплаты отчислений в ФСЗН от 5 до 15 лет», — уточняют в комиссии по содействию занятости.

На конец июля в районе было 48 безработных, которые зарегистрированы в службе занятости. Это на 5,9% меньше, чем в мае. Уровень зарегистрированной безработицы — 0,4% от экономически активного населения.

А сколько человек из базы оплачивает горячую воду по полным тарифам?

При этом в апреле-июне горячую воду по полным тарифам оплачивали 73 человека, которые попали в базу не занятых в экономике, а в январе-марте — 65. При этом на одном из последних заседаний комиссии обсуждали, что делать с теми, кто должен оплачивать ЖКУ по полным тарифам по декрету № 3, но у кого есть просроченная задолженность и набежали пени. Вопрос решили обсудить на одном из следующих заседаний.

Сколько человек задействовано в комиссии

В состав комиссии по содействию занятости в Кричевском районе входит больше 20 человек. Среди них — председатель районного совета депутатов, представители райисполкома, службы занятости, ЖКХ, отдела внутренних дел, райбольницы.

На какие зарплаты ищут работников в Кричевском районе

В комиссии рассказывают, что не все безработные соглашаются с предложенными вариантами для трудоустройства. Некоторые ссылаются на состояние здоровья, низкую зарплату, плохие условия труда.

В общереспубликанском банке вакансий размещено около 160 предложений от нанимателей, из которых больше 110 — на зарплату до 500 рублей. При этом в вакансиях, как правило, указывают суммы до уплаты налогов.