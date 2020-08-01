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«Чернобыль» стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA

  • 1.08.2020, 12:52
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«Чернобыль» стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA

Британская академия кино и телеискусств раздала награды.

Сериал «Чернобыль» американского телеканала HBO и британской телесети Sky получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший мини-сериал, сообщается в твиттере, пишет «Новая газета».

Британский актер Джаред Харрис сыграл в сериале роль академика Валерия Легасова, стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль». Всего сериал получил девять премий из 14.

Лучшей актрисой по версии BAFTA стала Гленда Джексон из Великобритании. Она получила награду за роль в сериале «Найти Элизабет». «Лучшим драматическим сериалом» стал «Конец ****о мира».

«Чернобыль» — пятисерийный мини-сериал, который посвящен аварии на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в 1986 году. Его премьера состоялась в мае прошлого года.


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