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«Простая женщина идет к победе с упорством боевого льва»

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  • 1.08.2020, 13:43
  • 2,610
«Простая женщина идет к победе с упорством боевого льва»

Это настоящее чудо.

Простая женщина идет с упорством боевого льва к победе и ведет к ней нас всех! Пишет читательница телеграм-канала «Баста!».

«Вы заметили, что куда бы ни приехала Света Тихановская, везде у людей загорается в сердцах огонь и появляется надежда? Везде люди выходят мирно, самостоятельно и с таким боевым духом, что всем ясно - пойдут до конца! Я сама из Молодечно, и после вчерашнего я уверена, что наш город со всеми жителями никогда больше не вернется в эту проклятую лукашистскую стабильность с ее нищетой и бесправием.

То же самое могу сказать и о всех других городах, особенно если туда приезжала Светлана!

Это же просто чудо, маленькая простая женщина, которую лишили мужа, всячески запугивали и пытались дискредитировать, идет с упорством боевого льва к победе и ведет к ней нас всех!»

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