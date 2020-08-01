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Мексика вышла на третье место в мире по количеству жертв COVID-19

  • 1.08.2020, 13:53
Мексика вышла на третье место в мире по количеству жертв COVID-19
Иллюстрационное фото

География пандемии меняется.

Мексика вышла на третье место в мире по количеству умерших от коронавируса пациентов. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, пишет «Гордон».

Так, по состоянию на утро 1 августа в Мексике скончалось 46 668 человек, тогда как в Великобритании, которая долгое время занимала третье место, умерло 46 204 человека.

Больше связанных с коронавирусом смертей зафиксировано только в США (153 314) и Бразилии (92 475).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 1 августа в мире было подтверждено почти 17,6 млн случаев заражения COVID-19, 10,33 из них выздоровели, более 679 тыс. скончались.

Первый случай коронавируса в Мексике был подтвержден в конце февраля 2020 года, однако стремительный рост новых случаев инфекции начался в конце весны. К середине июня в стране ежедневно фиксировалось до 1 тыс. летальных исходов.


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