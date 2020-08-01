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Жительница Гродно: Светлана - наш Георгий Победоносец

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  • 1.08.2020, 14:24
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Жительница Гродно: Светлана - наш Георгий Победоносец
Светлана Тихановская
Фото: ТАСС

Женщина подарила икону штабу Тихановской.

Жительница Гродна пришла на митинг с иконой Георгия Победоносца, которую подарила штабу Светланы Тихановской.

«Светлана Георгиевна Тихановская - это наш Георгий Победоносец, который приведет нас к победе, а наших детей и внуков, нашу страну - к светлому будущему. Она - это наш свет надежды в окне. Жыве Беларусь!», - рассказала жительница Гродно.

Напомним, что сегодня в Гродно прошел митинг Светланы Тихановской. Сайт Charter97.org вел онлайн трансляцию.


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