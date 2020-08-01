Доверенное лицо «таракана» довели до истерики 1.08.2020, 15:06

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Методичка не помогла.

Доверенное лицо "таракана" Олег Руммо смог нормально ответить только на заранее согласованные вопросы. Об этом телеграм-каналу "Баста!" рассказал читатель:

"Здравствуйте. Хотел вам рассказать, как прошла встреча с доверенным лицом Лукашенко - трансплантологом Олегом Руммо, - пишет читатель. - На встречу также пришли журналисты из "Настоящего времени", которых исполкомовские тетки хотели прогнать, мол они не желают сниматься. Устроили живое голосование, вышло примерно 50/50. Это при условии, что большинство присутствующих были на встречу согнаны, то есть даже на абсолютно пролукашистской встрече нету большинства за трехпроцентного. Журналисты остались.

Пока Руммо рассказывал о своей работе, то слушать его еще можно было, и пока отвечал на заранее согласованные вопросы от согнанных бюджетников, то казался специалистом.

Но как только он получал острый вопрос, то тут же шли в ход ответы по методичкам, чуть ли не срыв на крик и плавный съезд с вопроса.

- Почему в Швеции смертность от коронавируса в 10 раз выше, чем у нас? У нас разве лучше медицина?

- Потому что у нас другая методика подсчета умерших.

- Почему при лучших условиях в 90-х по сравнению с Польшей и Литвой мы теперь от них отстаем?

- Потому что им Америка и Европа надавали кредитов, за которые им сотни лет расплачиваться.

Про наши кредиты он почему-то умолчал..."