До +28°С ожидается в Беларуси 2 августа

До +28°С ожидается в Беларуси 2 августа2
- 1.08.2020, 15:35
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Будет преимущественно без осадков.
До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 августа, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье в стране ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов тепла, местами 5-6 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов, по юго-западу - до 26-28 выше нуля.