Волковыск вышел на митинг-встречу со Светланой Тихановской (Онлайн, видео) 2 1.08.2020, 15:37

11,905

(Обновлено) На площади в небольшом райцентре собралось несколько тысяч человек.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало провели митинг в Волковыске.

Встреча с кандидатом в президенты прошла на площади возле набережной по улице Карла Маркса.

17.35 Митинг закончен. Спасибо, что были с нами! В Волковыске было мощно! Жыве Беларусь!

17.33 Следующий митинг Светлана Тихановская и штаб проведут сегодня в 19.00 в Слониме. Место сбора - стадион «Динамо» на улице Черняховского.

17.30 Светлана Тихановская с командой покинули сцену, но митинг продолжается. Звучат популярные песни, у людей праздничное настроение.

17.23 "Я знаю, что в Волковыске у меня теперь есть много поклонников", - говорит Светлана Тихановская - "Только вместе мы сможем построить страну для жизни". Люди скандируют "Света! Света! Света!".

17.20 Звучит песня "Разбуры турмы муры!".

17.19 Поэтесса читает стихотворение, которое заканчивается словами: "Мы атрымаць павінны перамогу!". Звучит овация. Люди скандируют "Молодец, молодец!".

17.16 Выступает поэтесса из Волковыска: "Никакого страха быть не должно, я призываю всех выйти против этого правительства! Лукашенко всем плюнул в душу - он снял кресты в Куропатах!". Люди скандируют "Ганьба! Ганьба!".

17.14 "В этом году мы выберем другой путь: путь богатой, сильной Беларуси. Вместе мы - сила. Мы победим!", - говорит Вероника Цепкало.

17.04 "Летом 2020 года вся Беларусь готова к переменам", - говорит Вероника Цепкало. Супруга претендента в президенты прочитала стихотворение Максима Богдановича "Паміж пяскоў егіпецкай зямлі".

17.01 Выступает Вероника Цепкало: "Волковыск - чудесный город, это просто белорусская Женева!". Люди аплодируют.

17.00 Мария Колесникова призывает голосовать за Светлану Тихановскую именно в день 9 августа. Люди скандируют "Света! Света! Света!".

16.59 "Режим не сможет справиться с продолжительным и разнообразным протестом. У него нет ни смелости, ни денег", - говорит Мария Колесникова.

16.57 "Пришло время нам брать ответственность за свое будущее. Драндулет диктатуры уже разваливается", - говорит Мария Колесникова.

16.55 Посмотрите, как Волковыск встречал Светлану Тихановскую и ее команду! Видео опубликовала "Наша Нива".

16.53 "Наша сила - в самом народе!", - говорит глава штаба Виктора Бабарико. Звучат овации.

16.51 "Я вижу, что мы сможем дойти до победы. У нас получится!", - говорит Мария Колесникова.

16.49 "Я счастлива видеть ваши горящие глаза! Я принадлежу вам и своей стране. Вы нас вдохновляете и даете силу!", - говорит Мария Колесникова. Люди ликуют.

16.47 Люди слились в одном порыве: яркие фото с митинга в Волковыске.

16.46 Мария Колесникова выступает по-белорусски: "Ваўкавыск таксама хоча перамен!".

16.44 "Когда Сергей выйдет на свободу, я надеюсь, ему скажут: надо гордиться своей женой", - говорит Светлана. Люди аплодируют. "Светлана, берегите себя!", - кричат из толпы. "Друзья, я вам обещаю: я остаюсь с вами до победы!", - говорит Светлана Тихановская.

16.41 Люди вместе с Тихановской скандируют "Любім! Можам! Пераможам!".

16.37 Светлана рассказывает историю Сергея Тихановского. Люди кричат "Сергей - герой!". Звучат аплодисменты.

16.36 "10 августа будем чествовать нового президента - Светлану Тихановскую", - говорит кандидат. Люди скандируют "Света! Света! Света!".

16.32 Светлана Тихановская рассказала, что из всей мясной продукции в стране они с Сергеем всегда предпочитали волковысскую и убеждали в этом остальных. Люди одобрительно аплодируют. Настроение бодрое.

16.30 В Волковыске - мощно! В 44-тысячном городе на площадь вышло как минимум несколько тысяч человек.

16.28 "Мы привезли вам луч света? Ливень закончился?", - спрашивает Светлана Тихановская. "Да!", - кричат люди.

16.27 Светалана Тихановская - на сцене. Люди устроили продолжительную овацию. Скандируют "Света! Света! Света!".

16.25 Светалана действительно приносит свет. В Волковыске уже - чудесная погода.

16.24 Появляется Светлана Тихановская со штабом. Люди встречают ее овациями. Звучит песня "Муры".

16.19 Светлана Тихановская со штабом идут по улицам Волковыска к месту проведения митинга. Люди их узнают и приветствуют.

16.15 Душевная атмосфера на митинге в Волковыске: видеофакт.

16.12 Люди громко скандируют "Перемен! Перемен!".

16.10 Звучит знаменитая песня Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце".

16.08 На площади собралось уже несколько тысяч человек. Люди скандируют "Верым, можам, пераможам!".

16.06 На митинге со сцены звучат авторские песни. Настроение у людей праздничное.

15.56 Людей становится все больше. На площади собралось уже больше тысячи человек.

15.55 Звучит знаменитая песня "Простыя словы".

15.53 Со сцены под гитару исполняется песня "Мы выбираем свободу!".

15.49 Со сцены звучит песня Виктора Цоя "Перемен!".

15.45 Солнце пробивается сквозь тучи. Людей на митинге в Волковыске - все больше.

15.30 Сотни людей собрались на площади, где будет проходить встреча со Светланой Тихановской и штабом. Сильный дождь - не помеха для жителей Волковыска.

15.25 Опубликована подробная карта, чтобы добраться до места проведения митинга.