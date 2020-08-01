Россия начала расследование в отношении субсидируемых белорусских тканей 1 1.08.2020, 16:55

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Фото: tut.by

В Беларуси крупным производителем тканей является госкомпания «Камволь».

Минпромторг РФ заявил о начале компенсирующего расследования в отношении тканей из шерстяной пряжи. Информация размещена на сайте российского министерства.

Решение принято на «основании результатов рассмотрения обращения ООО «Брянский камвольный комбинат», которое является лидером по производству и продажам шерстяных камвольных тканей в России и СНГ, говорится на сайте компании.

Объектом расследования являются ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных (код 5112 ТН ВЭД ЕАЭС), происходящие из Беларуси и ввозимые на территорию РФ. Названия белорусских производителей не приводятся.

Минпромторг России в рамках расследования проанализирует соответствие субсидий, предоставляемых в Беларуси, положениям протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий в ЕАЭС.

Ведомство оценит факт наличия ущерба отрасли российской экономики «вследствие ввоза субсидируемого товара с территории Республики Беларусь либо вытеснения аналогичного товара с рынка субсидирующего государства-члена».