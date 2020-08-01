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Украина внесла Беларусь в список «зеленых» государств

  • 1.08.2020, 17:26
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Украина внесла Беларусь в список «зеленых» государств

Теперь белорусам не нужен карантин и ПЦР-тест.

С 1 августа в Украине начала действовать новая классификация стран «зеленой» и «красной» зон, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отныне в «красный список» Украина включает государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Ранее Украина принимала во внимание количество активных больных с коронавирусом на 100 тысяч населения.

Учитывая новое распределение, Минздрав Украины в субботу утром опубликовал обновленный список государств «зеленой» и «красной» зоны.

В страны «зеленой» зоны вошла и Беларусь. Ей компанию составили такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Великобритания, Турция, Словения, Египет, Италия и другие.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, по новым правилам с 1 августа люди, которые приезжают из страны «зеленой зоны», должны иметь полис медицинского страхования и без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины, сообщает агентство УНИАН.

Украинцы и иностранцы, путешествующие из стран «красной зоны», должны иметь полис медицинского страхования, а также обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Минздрав Украины будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые 7 дней.


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