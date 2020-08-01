«Мы хотим перемен!»: Как прошел пикет в поддержку Тихановской в Славгороде 1.08.2020, 17:36

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Фото: «Белсат»

Весь город против Лукашенко.

Пикет в поддержку Светланы Тихановской в Славгороде проходил с 12.00 до 13.30 перед кинотеатром «Родина». Доверенные лица Тихановской традиционно предложили всем желающим высказаться в «свободный микрофон», но таких желающих нашлось немного. Самые смелые подошли к самой «Родине»» – таких было меньше сотни – а просто любопытные следили за пикетом с другой стороны улицы через дорогу, пишет «Белсат».

«Люди молодцы, что они не побоялись просто выйти, просто прийти на пикет. Ведь их вчера предупредили, что пикета не будет, и тем самым хотели сорвать нашу встречу. Также им открыто запретили ходить на такие мероприятия, угрожая проблемами на работе. Но эти запугивания бессмысленны: люди все равно знают о пикете и, пусть, сюда они не пришли, но на выборах поддержат Светлану», – говорит доверенное лицо Тихановской Татьяна Сиваченко.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Мужчины отмечают, что им надоело ездить на работу за границу, что они хотят быть дома с семьей, жить и работать на родине.

«Из этой России сколько наших жителей в гробу вернулось! А сколько обманутых, кому деньги за работу не выплатили! Надоело, мы хотим перемен, мы хотим нового президента», – сказал пришедший на пикет житель Славгорода.

Безработица и бесправие – главные вещи, которые хотят изменить жители Славгорода. «Я устала, что нам угрожают, что нам врут и заставляют жить так, как мы не хотим», – сказала женщина с маленьким ребенком на руках.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

По мнению местной активистки Анжелики Калатозишвили в Славгороде действующего руководителя страны поддерживают только чиновники и милиция, которые не хотят терять свои рабочие места. «Все мои знакомые, ну просто все, они против Лукашенко, они будут голосовать за Тихановскую, я уверена», – сказала Анжелика Калатозишвили.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Жители Славгорода почти не воспользовались возможностью высказаться в свободный микрофон. Поэтому на пикете выступали сами доверенные лица и члены компании «Страна для жизни», которые в основном призывали «быть смелее». Несколько автомобилей, проезжая мимо, подали звуковой сигнал.

Завершился пикет совместным исполнением гимна кампании Тихановской – песни – песні «Разбуры турмы муры».

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»