закрыть
1 августа 2020, суббота, 18:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы хотим перемен!»: Как прошел пикет в поддержку Тихановской в Славгороде

  • 1.08.2020, 17:36
  • 1,772
«Мы хотим перемен!»: Как прошел пикет в поддержку Тихановской в Славгороде
Фото: «Белсат»

Весь город против Лукашенко.

Пикет в поддержку Светланы Тихановской в Славгороде проходил с 12.00 до 13.30 перед кинотеатром «Родина». Доверенные лица Тихановской традиционно предложили всем желающим высказаться в «свободный микрофон», но таких желающих нашлось немного. Самые смелые подошли к самой «Родине»» – таких было меньше сотни – а просто любопытные следили за пикетом с другой стороны улицы через дорогу, пишет «Белсат».

«Люди молодцы, что они не побоялись просто выйти, просто прийти на пикет. Ведь их вчера предупредили, что пикета не будет, и тем самым хотели сорвать нашу встречу. Также им открыто запретили ходить на такие мероприятия, угрожая проблемами на работе. Но эти запугивания бессмысленны: люди все равно знают о пикете и, пусть, сюда они не пришли, но на выборах поддержат Светлану», – говорит доверенное лицо Тихановской Татьяна Сиваченко.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»

Мужчины отмечают, что им надоело ездить на работу за границу, что они хотят быть дома с семьей, жить и работать на родине.

«Из этой России сколько наших жителей в гробу вернулось! А сколько обманутых, кому деньги за работу не выплатили! Надоело, мы хотим перемен, мы хотим нового президента», – сказал пришедший на пикет житель Славгорода.

Безработица и бесправие – главные вещи, которые хотят изменить жители Славгорода. «Я устала, что нам угрожают, что нам врут и заставляют жить так, как мы не хотим», – сказала женщина с маленьким ребенком на руках.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»

По мнению местной активистки Анжелики Калатозишвили в Славгороде действующего руководителя страны поддерживают только чиновники и милиция, которые не хотят терять свои рабочие места. «Все мои знакомые, ну просто все, они против Лукашенко, они будут голосовать за Тихановскую, я уверена», – сказала Анжелика Калатозишвили.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»

Жители Славгорода почти не воспользовались возможностью высказаться в свободный микрофон. Поэтому на пикете выступали сами доверенные лица и члены компании «Страна для жизни», которые в основном призывали «быть смелее». Несколько автомобилей, проезжая мимо, подали звуковой сигнал.

Завершился пикет совместным исполнением гимна кампании Тихановской – песни – песні «Разбуры турмы муры».

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»

популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип