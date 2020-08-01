Кулеба о Кравчуке: Его поездки в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно — например, распадом СССР 1 1.08.2020, 18:14

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Фото: Феликс Розенштейн / gordonua.com

Глава МИД Украины прокомментировал назначение Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

В интервью «Главкому» глава МИД сказал, что Кравчук — достойная замена Леониду Кучме, который еще в феврале этого года говорил, что ему пора уходить с должности, но до последнего продолжал выполнять свои функции.

О Кравчуке Кулеба сказал, что тот имеет большой политический опыт и усилит работу украинской делегации.

«Поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины — например, распадом Советского Союза», — пошутил он.

28 июля стало известно, что Леонид Кучма больше не будет участвовать в деятельности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Его уход связан с возрастом — сейчас Кучме 81 год, и работа в ТКГ была для него большой нагрузкой. Леониду Кравчуку сейчас 86 лет.

Кравчук считает, что его миссия на посту главы украинской делегации в ТКГ — закончить войну. Он пообещал делать все, чтобы достичь мира, в том числе идти на компромиссы.