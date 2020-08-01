«Мы сила, которая может все изменить!» 1.08.2020, 18:23

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Белоруска поделилась впечатлениями от митинга в Гродно.

Читательница телеграм-канала «Баста!» поделилась впечатлениями от митинга в Гродно.

«Только что вернулась домой с митинга в Гродно! Это просто фантастика! - пишет она. - Море людей, и все дышат с тобой одним дыханием, думают с тобой одинаково! И мечта у нас одна на всех - свободная, расцветающая Беларусь!!!

Эту потрясающую энергетику чувствуешь кожей и понимаешь, что все вместе - мы сила, которая может все изменить».

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