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«Мы сила, которая может все изменить!»

  • 1.08.2020, 18:23
  • 1,764
«Мы сила, которая может все изменить!»

Белоруска поделилась впечатлениями от митинга в Гродно.

Читательница телеграм-канала «Баста!» поделилась впечатлениями от митинга в Гродно.

«Только что вернулась домой с митинга в Гродно! Это просто фантастика! - пишет она. - Море людей, и все дышат с тобой одним дыханием, думают с тобой одинаково! И мечта у нас одна на всех - свободная, расцветающая Беларусь!!!

Эту потрясающую энергетику чувствуешь кожей и понимаешь, что все вместе - мы сила, которая может все изменить».

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