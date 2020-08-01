Законы будущего: в США летающие машины смогут ездить по дорогам 1 1.08.2020, 19:50

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Штат Нью-Гэмпшир в США уже принял соответствующий закон.

Все мы хотим верить, что однажды машины смогут летать, а мы будем легко избегать пробок. Штат Нью-Гэмпшир в США решил не просто придаваться мечтам, а действовать наперед. Так местные власти приняли закон, который позволит летающим автомобилям ездить по дорогам штата, как только такое авто появятся, пишет «Популярная механика».

«В книгах не было никаких намеков на то, что эти машины могли бы быть использованы на дорогах», — сказал представитель штата Шерман Паккард, спонсор законопроекта. «Чтобы позволить таким автомобилям существовать в Нью-Гэмпшире, нам пришлось принять такое законодательство».

В самом документе фактически ничего не сказано о том, что подниматься в небо летающим автомобилям — законно. Однако там четко прописаны правила наземного движения для них, например, закон не позволяет им взлетать или садиться на дорогах общего пользования. Также в документе сразу же прописано, что пока летающих машин еще нет, и вы не можете таковые купить.

Однако как только летающие автомобили действительно поступят в продажу, закон сразу же вступит в силу и позволит им ездить по дорогам штата, что, по словам законодателей, ранее не было законным.

Джефф Рапсис, исполнительный директор Музея авиации Нью-Гэмпшира, сказал журналистам, что первые летающие автомобили, скорее всего, не будут стоять в пробках и постоянно занимать место, поэтому у владельцев наземного транспорта будет время, чтобы к этому привыкнуть.