Олег Волчек: Лукашенко проиграл молодежи, а это значит конец власти 3 1.08.2020, 22:04

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Фото: «Наша Ніва»

Настроение молодежи очень политизировалось.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская собирает тысячные митинги в свою поддержку – не только в Минске, но и в регионах. На последний пикет женщины-кандидата в Минске пришло более 63 тысяч человек.

Что произошло в обществе? Кто эти «новые люди», которые покинули уютные раковины семейно-рабочей жизни и пошли протестовать? Своими наблюдениями с «Белорусским партизаном» поделился руководитель правозащитного центра Правовая помощь населению Олег Волчек.

- Кто пришёл на встречу со Светланой Тихановской на Бангалор?

- На что я обратил внимание, вернее, что сразу же бросилось в глаза. Много и много совсем новых людей, которые, возможно, первый раз пришли на такое мероприятие. Не только было много молодёжи, но и крепких мужчин в возрасте от 40 и старше. Также бросались в глаза семейные пары с маленькими детьми. Казалось, люди пришли на праздник города или какой-то большой и радостный фестиваль музыки. И были такие семьи, где были бабашки и внуки. Можно сказать, на митинг пришёл весь Минск.

- А почему вы отдельно выделили крепких мужчин? Может, это были переодетые сотрудники правоохранительных органов?

- Они не похожи на сотрудников органов, взгляды свободные и раскрепощённые лица. Возможно, что те, кто раньше был на заработках в Европе и России, а теперь из-за пандемии находятся в Беларуси. Накопленные деньги проедаются, а правительство ничего им не предлагает, кроме бронированной техники и солдат по городу. Это также людям не понравилось, и они пришли на протест.

- Что знают «новые люди» о политических партиях, правозащитниках, независимых СМИ?

- Как я выше говорил, многие никогда не слышали об оппозиционных партиях, о том, что периодически в тюрьмы попадали политзаключенные. Мне кажется, что они просто жили своей жизнью - аполитичной, накапливая материальное благосостояние, давая детям образование, отдыхали, т.е. минимизировали свои отношения с властью. Сказать, что кто-то относился с критикой к оппозиции, я не наблюдал. А какая может быть неприязнь, если оппозиция за двадцать лет не была во власти. Но выросло поколение детей этих родителей, которые более-менее чувствовали себя хорошо: вышли на пенсию, практически у каждого есть свой уголок для жизни, а вот молодежь осталась за бортом комфорта. Но молодежь большего хочет, чем уголок домашнего уюта в хрущевке или в новых панельных домах в спальных районах. Социальные сети их объединили, что дало большой толчок к объединению и пониманию того, что происходит в стране. Все поняли, что идет серьезное падение экономики, присутствует страх в обществе, и нет гарантии, что тебя в городе милиция случайно не заберет в участок и отправит на сутки. Так вот эта молодежь и стала интересоваться политическими движениями, чтобы разобраться в этих сложных политических процессах в стране. И найти ответ – почему 26 лет ничего не менялось.

- Очень много молодежи пострадало во время первого этапа избирательной кампании. Можно сказать, что взрослеют прямо на улице?

- Да, они повзрослели прямо за эти полгода, поскольку поняли, что они несут ответственность за свое будущее, а не правительство. Настроение молодежи очень политизировалось, она выдвигает главное требование для власти – новый президент для Беларуси. Лукашенко проиграл молодежи, а это значит конец власти.