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Илон Маск: Tesla готова поделиться технологиями со своими конкурентами

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  • 1.08.2020, 22:15
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Илон Маск: Tesla готова поделиться технологиями со своими конкурентами
Фото: Reuters

Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

Глава Tesla Илон Маск заявил о готовности лицензировать свое фирменное программное обеспечение, платформу и аккумуляторы для конкурентов, испытывающих проблемы с выпуском собственных электромобилей, сообщил Маск в своем Twitter, передает liga.net.

При этом он подчеркнул, что главная цель — ускорить развитие устойчивой энергетики, а не "раздавить" конкурентов.

Такой оказалась реакция Илона Маска на недавний материал веб-издания Teslarati, как немецкие производители Audi и Volkswagen стремятся догнать Tesla в сегменте электромобилей.

В 2014 году Илон Маск заявил об открытии патентов Tesla для всех желающих, а в начале 2019-го в одном из интервью сообщил, что его компания не будет подавать какие-либо иски, связанные с нарушением патентов, против тех, кто планирует добросовестно использовать технологии Tesla.


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