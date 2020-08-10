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Президенты Польши и Литвы сделали срочное заявление по ситуации в Беларуси

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  • 10.08.2020, 0:16
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Президенты Польши и Литвы сделали срочное заявление по ситуации в Беларуси
Фото: delfi.lt
Гитанас Науседа

Лидеры стран призвали власти Беларуси воздержаться от насилия на фоне мирных протестов.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением после окончания голосования в Беларуси. На фоне протестов они призвали белорусские власти соблюдать основные демократические стандарты.

Об этом сообщили в пресс-службе польского президента.

Также лидеры стран-соседей Беларуси призвали воздержаться от насилия.

«Как соседи Беларуси, мы обращаемся к белорусским властям с призывом полностью признать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова», - говорится в совместном заявлении.

Они призвали власти Беларуси к диалогу.

«Мы с величайшим уважением относимся к суверенитету и независимости Беларуси и надеемся, что возникнут условия для углубления сотрудничества с обществом и государственными институтами Беларуси», - отметили президенты Польши и Литвы.

В Беларуси начались массовые акции против фальсификаций на выборах.

Напомним, по данным независимых экзитполов за Светлану Тихановскую проголосовали 72,1%, за Александра Лукашенко — 13,7%. Опрошены 85 500 человек.


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