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Лукашенко ждет неминуемый позор и неминуемый суд

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  • 10.08.2020, 7:42
  • 11,788
Лукашенко ждет неминуемый позор и неминуемый суд
БОРИС ВИШНЕВСКИЙ

Его время закончилось.

Интернет переполнен видео и фото из Беларуси, пишет в «Фейсбуке» российский оппозиционный политик Борис Вишневский.

Колхозный диктатор бросил своих опричников против народа, вышедшего на улицы и не желающего мириться с очевидным обманом.

Так не встречают честную победу действующего президента.
Так встречают попытки проигравшего президента сохранить власть штыками.

На штыки иногда можно опираться.
Но на них нельзя сидеть.
Лукашенко ждет неминуемый позор и неминуемый суд.
Его время закончилось.


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