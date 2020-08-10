Юрий Бутусов: Хочу выразить уважение белорусам 10.08.2020, 7:57

6,906

ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Теперь все — в ваших руках.

Хочу выразить уважение белорусам, написал в «Фейсбуке» главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Страна свободных людей, которых гораздо больше, чем не свободных. Они уже все знают, знают, что свобода это не кусок хлеба, это просто выбор возможностей, но они готовы ради этого выбора рисковать своим комфортом и благополучием. Как же круто это видеть!

У каждого общества свой путь. Вот эти свободные люди, которых так испугалась власть, что ввела столько милиции, войск и техники, это и есть гарантия свободного будущего Беларуси. Все в ваших руках.