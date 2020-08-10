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В Ивацевичах люди дали отпор милиции

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  • 10.08.2020, 8:15
  • 9,306
В Ивацевичах люди дали отпор милиции
Архивное фото

Видно, что в райцентрах инициатива переходит к народу.

В Ивацевичах люди дали отпор милиции, не дали задержать двоих парней, отбили, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Милиции очень мало человек 30, никого не трогают стоят в оцеплении площади у райсполкома.

По силовикам видно, что они подавлены! За вечер ни одного задержания. Видно нежелание кого-либо задерживать.

Напомним, по данным независимого экзитпола на президентских выборах в Беларуси побеждает Светлана Тихановская. За нее отдали свои голоса 72,1% Лукашенко — 13,7%.


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