В Ивацевичах люди дали отпор милиции1
- 10.08.2020, 8:15
- 9,306
Видно, что в райцентрах инициатива переходит к народу.
В Ивацевичах люди дали отпор милиции, не дали задержать двоих парней, отбили, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».
Милиции очень мало человек 30, никого не трогают стоят в оцеплении площади у райсполкома.
По силовикам видно, что они подавлены! За вечер ни одного задержания. Видно нежелание кого-либо задерживать.
Напомним, по данным независимого экзитпола на президентских выборах в Беларуси побеждает Светлана Тихановская. За нее отдали свои голоса 72,1% Лукашенко — 13,7%.