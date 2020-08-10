Мошенница Ермошина огласила предварительные итоги голосования 41 10.08.2020, 9:46

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Лидия Ермошина

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Они так ничего и не поняли.

Центральная избирательная комиссия 10 августа объявила «предварительные итоги» выборов президента, сообщает «Радыё Свабода».

По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Лукашенко якобы получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская — 9.9%.

Явка составила 84,23%.

Напомним, что по данным независимого экзитпола новым президентом Беларуси должна стать Светлана Тихановская. За нее отдали свои голоса 72,1% Лукашенко — 13,7%. По данным экзитполов за границей Светлана Тихановская одержала уверенную победу. Она лидирует с с результатом 86%. У Лукашенко - 4%.