Трамп освободил американцев от налога на зарплаты 5 10.08.2020, 10:17

4,569

Дональд Трамп

Принят ряд указов по поддержке граждан США.

Президент США Дональд Трамп подписал серию исполнительных указов о дополнительных мерах поддержки американских граждан в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике, пишет сайт finanz.ru.

До конца года в Штатах приостанавливается сбор налога на зарплаты, объявил Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси. Налоговые каникулы будут действовать ретроактивно - с 1 августа - и коснутся американцев, зарабатывающих до 100 тысяч долларов в год.

«Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на заработную плату. <...> Другими словами, я продлю [каникулы] и положу конец налогу», - заявил Трамп.

Отмена налога (payroll tax), на который приходится 40% доходов американского бюджета, по задумке Трампа, заменит второй пакет поддержки экономики, договориться о котором не удалось с демократами.

В прошлом году налог на зарплаты принес в американский бюджет 1,243 трлн долларов из общей налоговой выручки 3,642 трлн.

На текущий год бюджетное управление конгресса прогнозировало сборы в 1,303 трлн долларов. Таким образом, отмена налога на полгода обойдется бюджету примерно в 650 млрд долларов.

Эти деньги у Минфина США есть. За второй квартал он привлек на рынке в виде долга 2,8 трлн долларов, из которых значительная часть осталась не потраченной. На начало августа на счету Казначейства в ФРС лежали рекордные 1,8 трлн долларов. Вторым указом Трамп увеличил выплаты безработным: расширенные пособия будут включать 400 долларов. Третий указ запрещает выселение граждан из съемного жилья за неуплату аренды на время пандемии.

«Это не их вина, что этот вирус пришел в нашу страну. Это вина Китая. <...> Мы не хотим, чтобы людей выселяли. Указ, который я подпишу, по большей части решит эту проблему», - заявил Трампе. Срок действия предыдущего федерального моратория на выселение истек 31 июля.

Четвертый указ вводит дополнительные меры по облегчению долгового бремени студентов за обучение в вузах.

«Мы также намерены рассмотреть возможность дополнительных сокращений налогов, в том числе подоходного налога и налога на прирост капитала. <...> Мы проинформируем вас относительно этого довольно скоро», - сообщил Трамп.