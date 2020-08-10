«В Барановичах никогда такого не было» 13 10.08.2020, 10:45

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Протесты в Барановичах

Фото: Intex-press

Люди не простят власти циничный обман.

Житель Барановичей Олег Романенко рассказал "Настоящему Времени", как проходили протесты в его городе. В городе на улицы вышло около 10 тысяч человек.

— Все основные действия в Барановичах происходили на перекрестке улиц Комсомольская и Гагарина, рядом с отелем "Мариинский". Там было много омоновцев или солдат: фактически это был равновесный бой. Барановичи держались и стояли. Позади людей стоят автомобили с музыкой, с песней "Перемен" Виктора Цоя, – рассказал он.

— Людей было оченьь много и они не были готовы отступать. Они скандировали ОМОНу: "Сложи щиты". И на левом фланге ОМОН их действительно начал складывать. Они становились на колени, может быть чтобы передохнуть. Был водомет, он поработал секунд 15-20 и уехал: полил асфальт и буквально несколько человек.

Он подчеркнул, что люди хотят услышать правду от властей по поводу фальсификаций на выборах.

— В Барановичах никогда такого не было. Мне 50 лет, я никогда не голосовал за Лукашенко. Но такого я никогда не видел. Я думаю, что люди будут стоять до победы. Победой будет то, что мы придем к зданию горисполкома и вызовем Юрия Громаковского, председателя нашего горисполкома. Пусть выходит, пусть рассказывает людям, как такое может быть, чтобы на участке в 9-й школе из 1270 проголосовавших только 65 голосов за Тихановскую. При этом независимый наблюдатель на этом участке только с белыми браслетами (символ протестного движения против Лукашенко на нынешних выборах – прим.) насчитал 270 человек, – заметил житель Барановичей. – Это безобразие! Они набрали полный рот и полным ртом в людей плюнули. Полным ртом, просто так смачно высморкались! Так не должно быть и люди, я думаю, не простят".