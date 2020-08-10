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Польша инициировала чрезвычайный саммит Евросоюза по Беларуси

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  • 10.08.2020, 10:53
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Польша инициировала чрезвычайный саммит Евросоюза по Беларуси

Варшава призвала к солидарности с белорусами.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки обратился к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщил официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.

Глава правительства Польши инициировал чрезвычайный саммит Евросоюза по вопросу Беларуси.

В свою очередь, в заявлении, размещенном на сайте канцелярии премьер-министра, подчеркивается, что после прошедших в воскресенье президентских выборов в Беларуси власть применила силу против своих граждан, которые требовали перемен в стране.

«Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства о том, чтобы Евросоюз изучил этот вопрос», - говорится в сообщении.


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