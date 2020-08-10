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Собак научили распознавать людей с СOVID-19

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  • 10.08.2020, 11:26
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Собак научили распознавать людей с СOVID-19
Фото: Fatemeh Bahrami

Животные уже работают в аэропорту Дубая.

Ветеринары Франции и Австралии обучают собак определять следы нового коронавируса по запаху пота человека. Животные будут искать зараженных людей в общественных местах, пишет «Новое время».

Возможность собак искать наркотики, оружие и крупные суммы денег благодаря своему нюху уже давно известна.

Теперь этих животных учат распознавать людей с COVID-19.

В марте 2020-го специалисты из Национальной ветеринарной школы Альфорта во Франции организовали тренировку собак для распознавания следов нового коронавируса SARS-CoV-2 организовали.

Ученые заявляют, что собаки почти с точностью в 100% могут определить, является ли конкретный человек переносчиком коронавируса по запаху его пота.


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