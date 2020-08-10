Мария Колесникова: Мы не признаем результаты, объявленные Ермошиной 7 10.08.2020, 11:33

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Мария Колесникова

По данным объединенного штаба, Светлана Тихановская стала президентом Беларуси.

Штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской намерен объявить о своих дальнейших действиях в ближайшие часы. Ее доверенные лица утверждают, что результаты выборов не признают.

По их данным с участков, во всех районах Беларуси у Тихановской 70-80% голосов.

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор штаба Виктора Бабарико, участница кампании Светланы Тихановской Мария Колесникова.

«Нет, мы не признаем (результаты ЦИКа – ред.) и сегодня на пресс-конференции мы, в том числе, будем давать оценку этому факту и говорить о дальнейших наших действиях», — сказала она.

Колесникова подчеркнула, что за Светлану Тихановскую было отдано гораздо больше голосов, чем официально признал ЦИК.

«Это говорит о том, насколько власть неадекватна, потому что просто очевидно людям, которые приходили на избирательные участки, по гармошкам, в которые складывали бюллетени, видно, что этих гармошек было большинство на большинстве участков. За Тихановскую мы складывали бюллетени в гармошки и по урнам, которые были прозрачные, было видно, что там очень много гармошек. Все сейчас изумлены и расценивают это как плевок», — отметила она.