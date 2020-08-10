Президент Латвии призвал ОБСЕ заняться расследованием выборов в Беларуси 2 10.08.2020, 11:49

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Эгилс Левитс

Фото: Delfi.lv

Политик поддержал стремление белорусского народа жить в свободном и демократическом государстве.

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с публичным комментарием по поводу выборов Беларуси, а также акций протеста, состоявшихся вечером и ночью.

«Я призываю организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие компетентные международные организации, выслушав все заинтересованные стороны, заняться расследованием выборов -- и предвыборной борьбы, и проведением самих выборов, и определение результатов голосования, и события, последовавшие», — говорится в письме Левитса, поступившем в редакцию Delfi.

Президент Латвии призвал международных экспертов «проверить соответствие данных выборов стандартам свободных и демократических выборов», дав по итогам свою оценку.

Также Левитс призвал правоохранительные органы Беларуси освободить всех арестованных во время прошлых выборов и «уважать все права и свободы человека и гражданина, в том числе свободу слова, прессы, свободу на собрания».

«Латвия как страна — сосед Беларуси полностью поддерживает глубокое стремление белорусского народа жить в своем независимом, свободном, демократическом и правовом государстве Беларусь», - подчеркнул Эгилс Левитс.