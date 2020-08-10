Украина планирует получить еще $1,4 миллиарда от МВФ до конца года 10.08.2020, 12:56

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Министр финансов отметил, что страна хочет перейти на другой формат сотрудничества с МВФ.

Украина рассчитывает получить до конца года $1,4 млрд от Международного валютного фонда. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, отмечает 7 августа министерство финансов в Facebook, пишет «Гордон».

«До конца года мы еще рассчитываем на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, $1,4 млрд от МВФ, предусмотренных двумя пересмотрами программы в этом году, и €1,2 млрд по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС», – отметил он.

Вместе с тем, Марченко подчеркнул, что Украина хочет перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов.

12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, «путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отмечал, что некоторые украинские политики «в лучших традициях популизма» распространяют недостоверную информацию о содержании меморандума о сотрудничестве. В частности, глава правительства говорил, что Фонд не выставлял требований о повышении пенсионного возраста или тарифов.