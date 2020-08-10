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Еврокомиссар: Вакцина от коронавируса может быть готова до конца года

  • 10.08.2020, 13:18
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Еврокомиссар: Вакцина от коронавируса может быть готова до конца года
ФОТО: REUTERS

Все чаще появляются прогнозы с подобным временным сроком.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес считает, что вакцина от коронавируса может быть готова уже в конце этого или начале следующего года.

Об этом она сказала в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".

"Хотя делать прогнозы сейчас рискованно, у нас есть хорошие признаки того, что первая вакцина будет доступна в конце этого или начале следующего года", - сказала Кириакидес.

На прошлой неделе министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сделал аналогичный прогноз.

Напомним, Еврокомиссия предварительно договорилась о закупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой компанией Sanofi-GSK.

Еще раньше, в июне, Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали первый контракт как минимум на 300 млн доз вакцин от коронавируса. Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca.


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