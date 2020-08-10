Страну Лукашенко уже потерял 8 Александр Хоц

10.08.2020, 14:07

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Фото: nn.by

Белорусы перешли в новое качество.

Желаю удачи своим белорусским друзьям и надеюсь, что у них все получится! Они как никогда близки к историческому шансу построить успешную, европейскую страну. Еще один народ, захотевший покончить с имперской удавкой.

Фактически Тихановская, набравшая около 70% голосов, уже новый президент. Даже если диктатору удастся задавить народный протест, о "стабильности" и управляемости он может забыть. Страна перешла в новое качество.

ЦИК отменил оглашение предварительных итогов, ОМОН в ряде городов отказался от разгона и мирно стоит в сторонке. Википедия запостила страницу нового президента Беларуси. По данным авиа-мониторинга, самолет Лукашенко вылетел в Турцию с семьей на борту.

Но главные события происходят в Минске. Здесь уже пытаются строить баррикады, есть пострадавшие среди митингующих, пролилась кровь, людей разгоняют гранатами и водометами. Но народ все равно стекается к центру и "зачистить" центр Минска вряд ли удастся.

ОМОН кое-где убегает от минчан и осмеливается действовать только большими массами. По моим ощущениям, они чувствуют себя неуверенно. Судя по кадрам, беларусы озлоблены "охотой на людей", которую развязала "охранка" в последние месяцы, выхватывая граждан с улиц и заталкивая в машины без номеров.

А сам диктатор, нарисовавший себе (без наблюдателей, при очевидном проигрыше) целых 80%, - взбесил общество окончательно.

Видимо, все решается в эту ночь и в ближайшие дни. Запугать разъяренное большинство, тем более, при наличии пролитой крови, совсем не просто. Но даже разогнав сто-тысячные демонстрации, "стабильности" не вернешь.

Это будет подыхающий режим, в стадии агонии. Страну Лукашенко уже потерял.

Еще раз - удачи беларусам! На их стороне история, - поэтому все получится.

Александр Хоц, «Фейсбук»