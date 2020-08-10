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Ювелиры из Израиля создали самую дорогую защитную маску в мире

  • 10.08.2020, 14:24
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Ювелиры из Израиля создали самую дорогую защитную маску в мире
Фото: AP/Sebastian Scheiner

Изделие оценивается в $1,5 миллиона.

Израильская ювелирная компания Yvel работает над самой дорогой в мире маской от коронавируса, пишет "Гордон".

Маска сделана из белого золота 18 карат и инкрустирована 3,6 тыс. белыми и черными бриллиантами. Ее стоимость оценивается в $1,5 млн.

Маска также оснащена сверхчувствительным фильтром N99. Ее вес – 270 грамм.

По словам дизайнера Исаака Леви, такое изделие заказал китайский бизнесмен, проживающий в США. Главными его требованиями были: чтобы работа над маской была закончена к концу года, чтобы изделие стало самой дорогой защитной маской в мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Одной из главных мер по профилактике заражения врачи называют ношение маски, социальное дистанцирование и использование антисептиков.


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