Владимир Жириновский: Это агония режима, Лукашенко сбежит из Беларуси 5 10.08.2020, 15:00

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Против него восстала вся Беларусь.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал выборы в Беларуси и применение силы к протестующим, которые не поверили в официальные данные ЦИК о «победе» Лукашенко. Все произошедшее он назвал агонией режима и предрек, что Лукашенко придется бежать из страны.

«В этой стране вырубили интернет, не работают мессенджеры, соцсети, задержаны многие журналисты. Это не современный европейский стиль, а что-то ближе к Средневековью, ‒ передает слова лидера ЛДПР сайт организации. ‒ Мы выражаем солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям, прежде всего, с грубо задержанными журналистами российского телеканала «Дождь». Они ничего не нарушали и должны быть освобождены.

Мы убеждены, что вне зависимости от того, какие результаты объявят, Лукашенко будет не праздновать, а, скорее, плакать. Избиратели Беларуси уже отказали в доверии Лукашенко и больше не хотят жить под ним. Им нужна свобода и уважение. Поэтому в конечном счете Александра Григорьевича ждет судьба Януковича».

«Люди выходят на улицу там, где власть проявляет неуважение и использует силу. Это дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих. Конечно, вся Беларусь восстала против Лукашенко. Сегодня мы наблюдаем его окончательное поражение. Он проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и тех, кто в погонах — всю страну, ‒ рассказал политик. ‒ Не прошла в Беларуси диктатура Лукашенко. Это конец большевистскому режиму.

Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое нет — диктатуре. Да здравствует свободная Беларусь!».