Минчанин: Десятки тысяч протестующих, весь город гудел 10.08.2020, 15:20

2,972

Фото: gazetaby.com

Такого в Беларуси еще не было.

«Салiдарнасць» публикует рассказ очевидца массовых протестов в Минске:

– В протестах принимали участия десятки тысяч людей, весь город гудел. Такого в Беларуси я ни разу не видел за всю свою жизнь. Это были огромные толпы людей, абсолютно разношерстных.

Напомним, Telegram-каналы опубликовали дальнейший план действий:

«Друзья, после вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы и теперь думает, что люди стерпят.

Чтобы покончить с этой властью нам нужно упорство, смелость и ваша активность.

Итак.

❗️Сегодня в 19:00.

Минск. Вновь выходим вновь к Стеле, а также в прилегающие районы. Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе.

Регионы. Выходим в центры своих городов и рассосредотачиваемся. Вы лучше нас знаете самые сложные для силовиков места на ВАШИХ улицах.

Несколько советов.

✔️СТАРАЙТЕСЬ ИЗБЕГАТЬ ВЫХОДА НА ПРОСПЕКТ НЕЗАВИСИМОСТИ И УЛИЦЫ, ГДЕ ВАС МОГУТ ВЗЯТЬ В КАПКАН.

✔️НЕ БОЙТЕСЬ ВСТАВАТЬ В СЦЕПКИ, А ТАКЖЕ ОТСТУПАТЬ И ПЕРЕГРУППИРОВЫВАТЬСЯ. Каратели устают куда больше вас — на них многокилограммовая экипировка!

✔️ПЫТАЙТЕСЬ МАКСИМАЛЬНО ВЫВОДИТЬ ИЗ СТРОЯ СПЕЦТЕХНИКУ И АВТОЗАКИ. Не стоит прибегать к насилию по отношению к силовикам.

✔️Если вам становится страшно или вы стали в СЦЕПКУ — ПОЙТЕ ПЕСНИ. Это поднимет ВАШ БОЕВОЙ ДУХ и ДЕМОРАЛИЗУЕТ силовиков.

✔️АВТОМОБИЛИСТЫ, БЛОКИРУЙТЕ ДОРОГИ! Вчера на отдельных улицах Минска именно простые водители фактически заблокировали передвижение спецтехники!

❗️Завтра, 11 августа.

12.00 — НАЦИОНАЛЬАЯ ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА. Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных.

❗️НАШИ ТРЕБОВАНИЯ ПРОСТЫ!

Новые выборы без Лукашенко!

Освобождение всех политических заключенных!

Жыве Беларусь!» — говорится в заявлении.