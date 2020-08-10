Урсула фон дер Ляйен: Подавление мирных протестов недопустимо в Европе 10.08.2020, 15:34

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Беларуси.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выборы в Беларуси, осудив подавление протестов и призвав правительство страны точно подсчитать и опубликовать результаты голосования. Она сделала соответствующее заявление у себя в Twitter.

«Жестокое подавление мирных протестов недопустимо в Европе. Фундаментальные права человека в Беларуси необходимо уважать. Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов, отданных на вчерашних выборах», — написала фон дер Ляйен.

Напомним, по данным независимого экзитпола на президентских выборах в Беларуси побеждает Светлана Тихановская. За нее отдали свои голоса 72,1% Лукашенко — 13,7%. Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов президента Беларуси. Ее штаб потребовал передачи власти в Беларуси новому президенту.