Высшее образование снижает уровень бедности в стране 2 10.08.2020, 15:50

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Любое высшее образование положительно влияет на формирование личности.

Исследования показывают, что люди с высшим образованием зарабатывают больше денег даже тогда, когда не работают по полученной специальности. Об этом пишет заведующая сектором исследований уровня жизни населения, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Людмила Черенько в статье для zn.ua.

Почему образованный работающий человек не застрахован полностью от бедности? Почему общественно важные профессии, предусматривающие наличие высшего образования (учителя, врачи), такие низкооплачиваемые? И почему диплом в конце концов не гарантирует высокооплачиваемое рабочее место?

Ответ на эти вопросы охватывает комплекс причин.

Первая — низкие стандарты оплаты труда в стране. Модель дешевой рабочей силы приводит к тому, что наличие работы не защищает от бедности. Если в развитых странах от бедности не защищены только низкоквалифицированные работники, то у нас это касается представителей почти всех профессий, в том числе тех, которые предусматривают обязательное высшее образование. Если заработная плата лишь немного превышает границу бедности, а у работника есть хотя бы один иждивенец, семья автоматически попадает в зону бедности. Особенно остро возникает эта проблема в молодых семьях, где появляются дети, а заработная плата родителей без приобретенных стажа и квалификации — слишком низкая. И диплом о высшем образовании ситуацию не спасает. Конечно, количество высокооплачиваемых рабочих мест в сегменте современных профессий, на которые чаще претендует именно молодежь, увеличивается. Но это кардинально не меняет общей картины.

Вторая причина — недостаточная конкурентоспособность образованных работников. Здесь объединились две проблемы: с одной стороны — проблема общества, у которого годами был запрос на дипломы об образовании, а не на знания. А с другой — проблема системы образования, которая под влиянием общественного запроса стала снижать качество знаний и наращивать количество дипломированных лиц.

В 1990-е и нулевые годы поколение родителей, помнящих статус диплома советских времен, пыталось во что бы то ни стало дать ребенку высшее образование. Они помнили, что нужен диплом, но не всегда понимали, что в условиях конкурентной среды большую ценность приобретают знания и навыки. Поэтому эти поколения сформировали запрос общества на дипломы о высшем образовании, что автоматически снижало статус приобретенных знаний, отводя им второстепенную роль.

Со своей стороны, заведения высшего образования ответили на запрос общества, открыв широкие возможности для получения дипломов, тем самым снизив уровень знаний студентов и дипломированных специалистов. Поэтому закономерно, что их конкурентоспособность на рынке труда сегодня остается низкой. К тому же рынок уже перенасыщен дипломированными специалистами профессий, продолжительное время считавшихся в обществе перспективными и популярными.

Следовательно, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда желаемые рабочие места с высокими заработками получают или по протекции, или по комплексу необходимых знаний и навыков, а не по диплому престижного университета. Отдельная группа — это просто очень активные люди, в любое время и в любой сфере настроенные на успех, и не имеет значения, где и какой диплом они получили. Остальные выпускники остаются невостребованными в том сегменте рынка труда, на который они нацеливались.

Третья причина — перенасыщенность рынка труда работниками с высшим образованием. Если, по данным переписи 1989 года, лица с полным высшим образованием среди населения в возрасте 25 лет и старше составляли около 12,5%, то в 2019 году доля лиц с дипломами бакалавров и магистров в этой возрастной группе приближается к 30%. Несмотря на трансформации, произошедшие в экономике за этот период, рынок труда все же не нуждается в таком количестве дипломированных специалистов. Вместо этого растет дефицит представителей рабочих профессий. Такой перекос ведет к ситуации, когда рабочая профессия может гарантировать более высокие заработки, чем диплом престижного университета.

Тогда как все же высшее образование снижает бедность? Ответ снова неоднозначный. Исследования свидетельствуют, что люди с высшим образованием зарабатывают больше даже тогда, когда не работают по полученной специальности. И здесь можно говорить о влиянии разных факторов.

Во-первых, любое высшее образование положительно влияет на формирование личности. Расширяются горизонты мышления, что вкупе с новыми знаниями содействует лучшей адаптивности человека к изменчивой среде. Особо ценным такой опыт может быть в периоды общественных трансформаций, когда разрушаются предыдущие статусные признаки, появляются новые профессии и сферы деятельности, расширяется круг новых возможностей.

Во-вторых, некоторые работодатели по инерции еще обращают внимание на дипломы и обычно из двух равноценных претендентов на рабочее место выбирают того, у кого более престижный диплом, или он есть вообще.

В-третьих, обычно среди лиц с высшим образованием больше процент активных людей, которые всегда ищут новые возможности и не соглашаются на низкие заработки в своей профессии.

Можем утверждать, что образование все же расширяет возможности, дает шансы на успех и снижает риск бедности.

Поэтому учиться надо! Но следует помнить о ценности знаний и квалификаций. Если общество осознает их ценность, оно автоматически даст системе высшего образования новый запрос на знания. Это будет означать, что больше абитуриентов будет стремиться поступить в те университеты, которые дают более современные и самые актуальные знания.

Если же этого не произойдет, то мы можем стать свидетелями серьезных трансформаций в системе образования. Ведь запрос определенной части общества на знания будет искать выход! Дети и их родители будут выбирать или учебу за границей, или абсолютно новый сегмент образования, который даст им необходимые для успешного трудоустройства знания, даже без диплома о высшем образовании. Поэтому мы можем увидеть процесс массового исчезновения университетов, когда выживут лишь те, кто ответил на современные вызовы.